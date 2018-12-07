شيرين رضا تخفق في اختيار إطلالاتها وتواجه الإنتقادات!

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - تمتلك الممثلة المصرية شيرين رضا جمالاً غربياً، جعلها مميزة بين نساء الشرق، وعرفت منذ بداياتها بأناقتها التي تميل أيضاً إلى الأسلوب الغربي.
واجهت شيرين رضا خلال هذا العام عدداً من الانتقادات بسبب إخفاقات متكررة في اختيار الأزياء، خاصة إطلالتها خلال حفل افتتاح، وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.
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اختيارات شيرين رضا كشفت عن زيادة في الوزن
اعتمدت شيرين رضا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة فستاناً مزيناً بتطريز ذهبي، بتوقيع المصمم إيلي ماضي.
ظهر الفستان وكأنه مُطرز بقطع معدنية من أسفل، أما الجزء العلوي فطُرز بـ ورود ملونة برزت فوق القماش الأسود الشفاف "التُل"، صحيح أن الفستان أنيق إلا أن التطريز السميك جعلها تبدو زائدة في الوزن، خاصة مع فتحات جانبية كشفت تراكم الدهون في منطقة الخصر.
يمكننا تصنيف الفستان السابق ذكره أنه اختيار أنيق؛ لكنه غير ملائم لقوام شيرين رضا، إلا أنه لم يثرْ كم الانتقادات التي أحاطت اختيارها في حفل الختام، حيث اعتمدت فستاناً أسود طويلاً مزيناً بشقين أماميين، مع تطريز فضي بارز على الأكمام والفتحات، ولكن التصميم كشف عن تراكم الدهون في منطقة البطن بشكل لافت، لاسيما وأنه مزود بفتحة كبيرة من الظهر ربما منعتها من ارتداء مشد لضم الخصر.
وأخيراً نتوقف عن فستان آخر اعتمدته شيرين رضا خلال فعاليات المهرجان وكان الأنسب بين اختياراتها؛ حيث اعتمدت فستان مخملٍ أسود قصير كشف عن ساقيها، التي بدا عليها أيضاً زيادة الوزن، أما الجزء العلوي فجاء بفتحة صدر كبيرة على شكل v حدت من زيادة وزن الخصر والبطن.
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إطلالات شيرين رضا خلال مهرجان الجونة كانت أكثر أناقة
قبل شهرين من إخفاقات شيرين رضا في مهرجان القاهرة الدولي، كانت قد لفتت الأنظار بأناقتها الجريئة خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، حيث اعتمدت فساتين عصرية مناسبة لقوامها الذي كان أقل في الوزن من الوقت الحالي.
اعتمدت شيرين في حفل الافتتاح فستاناً فضياً أنيقاً يناسب الحياة في مدينة ساحلية مثل الجونة، ونسقت معه صيحة الجوارب مع صندل بكعب عال، ثم اعتمدت فستاناً أحمر بحزام يضم الخصر، وخلال حفل الختام تألقت بفستان أسود من الريش كشف عن ظهرها الذي كان مزيناً بسلسلة ذهبية كبيرة الحجم.
بشكل عام لا يمكننا اتهام شيرين رضا إلا بالإخفاقات المحدودة، ربما لأنها زادت في الوزن نسبياً، لكنها وقبل هذه الإخفاقات، كانت تتمتع بأناقة مميزة خارج السياق التقليدي لأزياء الفنانات.
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