شيرين رضا تخفق في اختيار إطلالاتها وتواجه الإنتقادات!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - تمتلك الممثلة المصرية شيرين رضا جمالاً غربياً، جعلها مميزة بين نساء الشرق، وعرفت منذ بداياتها بأناقتها التي تميل أيضاً إلى الأسلوب الغربي.

واجهت شيرين رضا خلال هذا العام عدداً من الانتقادات بسبب إخفاقات متكررة في اختيار الأزياء، خاصة إطلالتها خلال حفل افتتاح، وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.