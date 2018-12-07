كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - أغرب موقف لعريس بصقت عروسه في وجهه - فيديو
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يعرض أغرب موقف بين عروسين.
ظهرت العروس تشرب اللبن ثم تمنح العريس كأسها ليشرب منه، وبعد شربه البعض من الكوب فاجأته العروس بسكب اللبن من فمها في وجهه الذي غرق تماما، ثم احتمت بامرأة تقف بجانبها.
لم يكن تصرف المرأة مفاجئا بقدر رد فعل الرجل، الذي ما إن قامت بفعلتها حتى بدأ الرقص مكانه وهو يضحك.
أثار رد فعل العريس حيرة الكثيرين وسخريتهم، لكن البعض أوضح أنها عادة سودانية لجلب الحظ والرزق لزواج سعيد.
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