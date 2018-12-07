كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - دهشة أب ظلت طفلته مستيقظة لمدة 7 ساعات متواصلة - فيديو



أصيب أب بالصدمة والدهشة عندما ظلت طفلته الرضيعة مستيقظة لمدة سبع ساعات متواصلة. أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأب نائم بجانب طفلته المستيقظة، وراح يغني لها ويتحدث معها من أجل أن تنام بسرعة، ولكنها ظلت مستيقظة لمدة سبع ساعات متواصلة وسط صدمة والدها، حتى نامت بجانبه من شدة الإرهاق والتعب.

شكرا لقرائتكم خبر عن دهشة أب ظلت طفلته مستيقظة لمدة 7 ساعات متواصلة - فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .