كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - المساواة حتى فى الجريمة - مستريحة تستولى على 9 مليون جنيه بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط سيدة بالشرقية لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بلغت نحو 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغاً من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية .. بقيام "سوزان.س" صاحبة محل لتجارة الملابس ، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية .. بالنصب والإحتيال عليهم ، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50 % ، وعدم التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.