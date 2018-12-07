كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - امرأة تضع طفلتها الرضيعة عارية بالشرفة انتقاما من زوجها

تجردت امرأة في منتصف العشرينيات من أمومتها وتركت طفلتها مجردة من الملابس في الشرفة.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وضعت إليزافيتا كيلموفا طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر بالشرفة مجردة من الملابس، وتركتها تبكي، ثم التقطت صورا لها لترسلها إلى حبيبها السابق ووالد الطفلة الذي يدعى ألكسندر.

دونت الأم رسالة غريبة للأب كاتبة أحضر لرؤيتها للمرة الأخيرة، وأضافت أنها فعلت ذلك لتشعر بالبرودة بعد أن أغضبتها.

ونشر الرجل الصور عبر الإنترنت مطالبا بسلب الكفلة من الأم الروسية لأنه لا يعلم ما يمكنها فعله بها مجددا وأضاف أنه لا يستطيع رعاية الطفلة لأنه يعمل كثيرا.

بعد انتشار الصور قالت الأم إنه تركها وحيدة مع الطفلة بلا مال، أما جيرانها فقد قالوا إن الزوج تركها بعد الولادة مباشرة منتقلا إلى مدينة مجاورة.

انتقلت الشرطة إلى الأم لتفحص الطفلة التي كانت بحالة جيدة وأضافت أن الصور التقطت في شهر أكتوبر الذي تكون فيه درجات الحرارة قريبة من التجمد.