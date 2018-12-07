كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - الهيئة العربية للتصنيع توقع إتفاقية تبادل الخبرات والتدربي والتصنيع المشترك مع أفيك إنتل الصينية



أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات السكة الحديد والبنية التحتية مشيرا أن نهضة الصناعة المصرية تتحقق بتعميق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الخبرات العالمية وأضاف التراس أننا إتفقنا مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية الصينية علي تبادل الخبرات والتدريب والتصنيع المشترك في مجالات السكة الحديد والبنية التحتية ومختلف مجالات التصنيع ومؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تدخل في شراكات مع كبري الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي كما أكد التراس علي أهمية التعاون مع دولة الصين الصديقة في ظل عمق ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والصين جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية التابعة لشركة أفيك الصينية الدولية يذكر أن مجالات التعاون تمتد لمجالات التصميم والتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات في البنية التحتية والسكة الحديد وتغطية السوق المحلي والخارجي ومن جانبه أشاد السيد تشن وي نائب رئيس شركة أفيك إنتل للمشروعات الهندسية الصينية بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مؤكدا أنها كانت حافزاً قوياً للتعاون مع الهيئة وأعرب السيد وي عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في ظل مناخ الجاذب للإستثمارات التي تشهده مصر حاليا.

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