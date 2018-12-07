كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - الداخلية تكرم أبناء شهداء ومصابين الشرطة المتفوقين - صور

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة حفلين لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين ،فى الشهادات التعليمية فى كافة المراحل الدراسية "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية"، حضره 119 من أبناء شهداء الشرطة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين .

وحضر الحفلين عدد من قيادات الوزارة وضباط الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة ، وتم خلاله تكريم المتفوقين بالشهادات التعليمية وتسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل شهادة تعليمية ، وإهدائهم الحقيبة والأدوات المدرسية

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة ، بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين إستشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه .

