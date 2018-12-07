كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 05:50 مساءً - أهالى ميت سويد يصلون الجمعة بدون إمام .. والأوقاف ترد : مخصوم منه 3000 جنيه

أدى مئات المصلين في مسجد الحاج مهدي، بقرية ميت سويد التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية، صلاة الجمعة بدون خطبة بسبب غياب خطيب المسجد، ورفض أي مواطن صعود المنبر حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

قال سامح السيد عوض، أحد أهالي القرية: «فوجئنا بعد وصولنا إلى مسجد الحاج مهدي، أكبر مساجد القرية، لأداء صلاة الجمعة، بغياب إمام وخطيب المسجد وكان المكان ممتلئ عن آخره لوجود جنازة منتظر تشييعها بعد الصلاة.

وأضاف «عوض»: «سادت حالة من الغضب بين المصلين بسبب غياب الخطيب بدون وجود بديل ليحل محله ورفض المصلين صعود أحد للمنبر حتى لا يتعرض للمساءة القانونية، وتقدم أحد الأهالي وصلى بنا ركعتين اثنتين وغادر بعدها المصلين غاضبين»

ومن جانبه، ذكر أحمد محمود، من الأهالي: «بسبب غياب الخطيب صلينا الجمعة ركعتين بدون خطبة ولا نعرف إذا كان خطأ أم صحيح». بينما قال مصدر مسؤول بإدارة أوقاف بني عبيد: «إن ما حدث خطأ غير مقصود من الخطيب حيث قام باستبدال مكانه مع زميل له بسبب ظروف خاصة لكن زميله تخلف عن المسجد وذهب إلى مسجد آخر بالخطأ ولم يكتشف ذلك إلا بعد صعود إمامه للمنبر».

وأضاف المصدر: «عقوبة التخلف عن الخطبة بدون عذر هو خصم 3 آلاف جنيه منه لعدم صعود المنبر والإحالة للتحقيق.

وذكر الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية: «أنه بصدد التحقيق في الواقعة وأنه سيتم توقيع أقصي عقوبة على الخطيب ولا يوجد عذر»، مضيفا: «المصلون اجتهدوا وصلوا ركعتين ولاذنب عليهم ولن نترك المتسبب في ذلك».