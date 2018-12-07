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كتبت سيدة تدعى فاطمة علي، منشورا على صفحة تحمل اسمها على موقع "فيس بوك"، تروي فيه قصة تعرض ابنها للتعذيب على يد زوجة أبيه، "إياد اتربط في رجل السرير، وتم جلده بالكرباج، واتربط في مسوره ببلكونة المطبخ مكان الكلب.. بات ليلة كاملة في عز البرد على البلاط متكتف، دا إياد ابني 12 سنة ودي آثار لتعذيب مرات أبوه بالكرباج".
تقول "فاطمة" في منشورها إنها حررت محضرا، بواقعة تعرض ابنها للتعذيب، "مش هسيب حق ابني لو لآخر يوم في عمري، ولازم صوتي يوصل".
"فاطمة" أطلقت هاشتاج بعنوان "#حق_إياد_لازم_يجي"، للمطالبة بحق ابنها ومعاقبة المتورطين في الاعتداء عليه، مرفقة به صور توضح آثار التعذيب على جسده.
لم تمضي سوى ساعات قليلة على المنشور، حتى تفاعل معه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركته حساب يحمل اسم "دنيا عادل"، بتعليق: "حسبي الله ونعم الوكيل ياريت اللي عنده أي مساعده ليها أو نصيحه يدخل يقولها في كومنت"، وقال حساب أخر "هي علشان مالهاش ضهر تعملوا فيها كدة".
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| سيدة تتهم زوجة والد طفلها بتعذيبه: "جلدته بالكرباج وربطته مكان الكلب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .