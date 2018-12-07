حلا نوره: حاولت الانتحار أكثر من مرّة.. ولهذا السبب أعلنت خبر وفاة أمي "الكاذب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية حلا نوره عن المعاناة التي عاشتها منذ صغرها، بسبب تخلّي والدتها عنها، عندما كان عمرها 3 سنوات أي منذ 27 عامًا، مشيرةً إلى أن والدها اضطر إلى الزواج من خالتها لكي تهتم بها هي وشقيقها.

ولم تتمالك حلا دموعها عند الحديث عما حدث معها في طفولتها، في تصريحات تلفزيونية قائلةً: "عشت طفولة صعبة جدًا معها.. والي شفته معها كان عبودية وقسوة أكثر من الموجودة في الأفلام".

وتابعت نوره: "حاولت الانتحار أكثر من مرة وأنا في سن 16 سنة بسبب معاملتها السيئة، وبعدها تركت المنزل وذهبت إلى منزل جدتي فعلًا بعدها شفت الحياة".

أمّا عن سبب إعلانها خبر وفاة والدتها وهي لاتزال على قيد الحياة قالت: "جاني خبر مؤكد من إحدى أقاربها في فلسطين عن وفاتها وأنا مفيش تواصل بيني وبينها منذ زمن.. لذلك أعلنت خبر وفاتها.. ولكن اتضح بعد ذلك أنها كانت حيلة مدبرة لي من الشخص الذي أبلغني هذا الخبر".