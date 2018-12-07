كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 ديسمبر 2018 03:50 مساءً - الليلة.. هانى شاكر والهام شاهين بقناة المحور فى احتفالية تكريم السفير الإماراتي

تعرض قناة المحور في التاسعة مساء اليوم الجمعة فى الامسية الوطنية الخاصة من صالون المحور الثقافى بعنوان فى حب زايد " حكيم العرب " والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الامارات الوطنى وهو العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ، والعيد الوطنى ال 47 لدولة الامارات الشقيقة

وحل معالى السفير جمعة مبارك سفير دولة الامارات ضيف شرف صالون المحور الثقافى فى ليلة حب وليلة عرس ثقافى وعربى ، اقامها الدكتور حسن راتب والذي يُدير صالون المحور الثقافى وبحضور أمير الطرب العربى الفنان هانى شاكر والذى شدى بباقة من أجمل اغانيه وسط اعجاب الحاضرين ، وبحضور الفنانة القديرة الهام شاهين فى الامسية الخاصة لصالون المحور

وبمشاركة نخبة من الاشقاء من دولة الامارات والعلماء والمثقفين والفنانيين والاعلاميين .

وأهدى د. حسن راتب قلادة جامعة سيناء الى السفير جمعة مبارك تكريم وتقدير لشخصه وعشقه لمصر وأهلها ، وايضاً لدولة الامارات العربية الشقيقة فى شخصه والتى يعشقها كل مصرى

يذاع صالون المحور في التاسعة مساء اليوم الجمعة علي شاشة قناة المحور