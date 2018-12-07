كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 ديسمبر 2018 03:50 مساءً - بنت نادى وادى دجلة - سارة عصام تفوز بجائزة أفضل رياضية عربية 2018

توجت المصرية سارة عصام لاعبة المنتخب الوطنى لكرة القدم وفريق ستوك سيتى للسيدات، بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتى تقدمها مؤسسة لندن العربية.

وأعلنت مؤسسة لندن العربية أمس أسماء السيدات الفائزات بالمراكز الأولى فى كل المجالات، وجاءت أفضل رياضية من نصيب سارة عصام، بعدما أصبحت أول محترفة مصرية وعربية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

يذكر أن سارة عصام "19 عامًا" انتقلت من وادي دجلة إلى ستوك سيتي في 2017.

