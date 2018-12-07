كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 ديسمبر 2018 03:50 مساءً - ريكو وعايدة غنيم يتألقان في مسرحية "تعالى بالحب"
افتتحت، أمس الخميس، مسرحية "تعالى بالحب" على مسرح رومانس بوسط البلد في حضور جماهيري كبير وعدد من النجوم والفنانين منهم المطرب خالد محروس والفنان فتحي سعد والسيناريست احمد عاشور والفنان مجدي عبد الحليم، إضافة للدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون.
وتألق الثنائي ريكو وعايدة غنيم مع أبطال العرض الفنان عبد السلام الدهشان والفنانة آمال رمزي والمطربة اسرار الجمال والفنان احمد الشاويش، وأبطال تحدي الإعاقة سماح احمد واسلام تمساح.
المسرحية تقدم رسالة مهمة عن العمل والكفاح والاجتهاد فهم طريق النجاح الوحيد ويعطي امثلة بمتحدي الإعاقة وإصرارهم على النجاح، وهو من تأليف مودي الشاعري واخراج بلال الشاعر.
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