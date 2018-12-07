بالصور| دنيا سمير غانم تقدم نصائح للأمهات: "بلاش حلويات وغيروا فرشاة الأسنان"

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة النوايا الحسنة، نصائح توعوية للأمهات، بهدف الاهتمام بصحة الأطفال العامة وتغيير سلوكاتيهم عن تناول الأطعمة من أجل الحياة بصحة أفضل.

وكتبت دنيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "غيروا فرشاة الأسنان كل 3 أو 4 شهور.. وعلى الأمهات منح الأطفال بدائل صحية عن الحلوى المعلبة مثل الزبادي والفواكه التي تزيد وزنهم دون داعي".

وجاء ذلك في إطار دعمها لحملة "يونيسيف مصر" تحت شعار "صحتهم مستقبلهم".

برنامج التوعية الذي تطلقه "يونيليفر مشرق" بالشراكة مع "يونيسف اليوم" يستهدف بشكل مباشر إيصال الرسائل الإيجابية عن الصحة والتغذية إلى 800 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة.

ويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور تتضمن المساهمة في بناء قدرات الشركاء وعلى رأسهم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بالإضافة للمدرسين في المدارس المستهدفة في المنيا والفيوم، ليقوموا بتوعية التلاميذ بأساسيات الممارسات الصحية والتغذية المتوازنة.

كما سيتم بث حملة إعلامية على القنوات المختلفة وإنشاء منصة رقمية جديدة لنشر الوعي عن الصحة العامة بين 8 مليون مصري مع التركيز على الآباء ومقدمي الرعاية.

​