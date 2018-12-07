نزار فرنسيس يتحدّث ل"فوشيا" عن خبايا " طار البلد".. وهذا ما قاله عن راغب علامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ الشاعرُ نزار فرنسيس أن أغنية "طار البلد" كان من المقرّر أن تحمل اسم "خلص الحكي" في البداية، إلا أن السوبر ستار راغب علامة أصرّ على تغيير الاسم والذي يعكس معاناة الشعب اللبناني وبالتالي يجب استخدام مصطلح يتم تداوله في المجالس عند الحديث عن أوضاع لبنان ومشاكله وهمومه.

ولفت الشاعر نزار فرنسيس في حديث خاص ل"فوشيا"، إلى أنه كان قد سبق أن كتب هذه الكلمات ولحنها جان ماري رياشي، ليتم بعد ذلك اختيار السوبر ستار راغب علامة الذي كان قد عبّر في أكثر من مناسبة عن رغبته في تأدية أغنية تُشكّل صدمةً في الشارع لتصل إلى المسؤولين لعلهم يشعرون بمُعاناة الشارع.

وأضاف: أثق كثيرًا بصوت راغب علامة فضلاً عن كونه خير من ينتقد الوضع السياسي ويضع الإصبع على الجرح ويُظهر الحقيقة بواقعها وخير دليل ما ينشره من تغريدات تُعبّر عن آرائه عبر حسابه في تويتر.

وحول الكلام الذي تردّد حول أن اعتماد اللحن الرومانسي على كلمات قوية عادةً ما يؤثر على وهج الكلمات، نفى نزار فرنسيس هذا الكلام جملة وتفصيلاً، معتبرًا أن اللحن خير مُعبّر عن هذه الكلمات والتي تُسلّط الضوء على وجع الناس، وهي ليست أغنية ثورية بل تحمل في طيّاتها الشكوى والأسف عن الوضع الذي آلت اليه الأمور.

كما أكّد الشاعر نزار فرنسيس أن السوبر ستار راغب علامة أهمّ من أيّ منصب وزاري يُمكن أن يتبوأه، وذلك لكون الفنان على تواصل دائم مع جمهوره الذي يثق بكلامه أكثر من السياسي الذي لا يُمكن أن يحصل على ربع شعبية النجم.