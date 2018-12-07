احذر غمس "التيتينا" في العسل قبل وضعها في فم الرضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتداول الكثير من النصائح المتوارثة المتعلقة برعاية الطفل، إلا أن هناك الكثير من النصائح الخاطئة قد ثبت أن لا أساس علمي لها، ومن بين هذه الأمور المتداولة، هو غمس "التيتينا" بالعسل أو بالمشروبات المحلاة، وهي عادة عليك الإقلاع عنها على الفور.

ربما قد سمعت سابقًا بأن عادة تغميس "التيتينا" الرضيع بأطعمة حلوة المذاق كالعسل تسبب تسوس الأسنان وهذا ما أشار إليه الأطباء مرارًا، والأمر الذي من شأنه أن يسبب مشكلات في اللثة أيضًا، وفق ما ذكره موقع "Dailymedical".

لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هذه العادة أكثر خطورة، إذ إن العسل يحتوي على جسم بكتيري قد يسبب نوعاً نادراً من التسمم الغذائي يعرف بـ"التسمم الوشيقي"، ويصيب الأطفال تحديدًا وخاصة من لم يبلغوا الستة أشهر من عمرهم، نظراً لعدم إكتمال نمو جهازهم الهضمي.

هذا وسجلت حالات كثيرة من تسمم الرضع من العسل وبعض الحالات خطرة، ولذلك يشدد الأطباء على ضرورة الامتناع عن إعطاء العسل للرضع قبل عمر السنة واستبداله بأشياء أكثر صحية كعصير الفواكه أو الفواكه المجففة.

أما أعراض التسمم الغذائي لدى الرضع فتشمل الإمساك والخمول وفقدان الشهية، لذا إن لاحظت ظهور أي منها على طفلك يفضل استشارة الطبيب على الفور.