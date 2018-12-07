كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:56 مساءً - مواطن يفجر حالة من الجدل كتب على سيارة توقفت أمام منزله

أظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل قيام صاحب منزل بالكتابة على سيارة توقفت أمام منزله. وتسببت الصورة في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد البعض بهذا السلوك، والذي يمثل اعتداء على حق الغير، فيما طالب آخرون بعدم الوقوف أمام منازل الآخرين والتعدي على حقوقهم.

وعلق سعيد الناجي على الصورة المتداولة، بقوله: “لا أحد يوقف هنا راعي البيت عصبي شوي”. فيما علق المستشار القانوني د. بدر الشويعر على الصورة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: إن وقوف سيارة أمام منزلك لا يعطيك الحق في “الكتابة على السيارة”؛ لكون ذلك يعدّ جناية بالتعدي على الممتلكات الخاصة للآخرين. وأضاف: “الإجراء النظامي في هذه الحالة إبلاغ المرور، وفي حال عدم التجاوب تقدم بشكوى لأقرب مركز شرطة على صاحب السيارة بتهمة (إيذاء الغير)” بحسب صحيفة المواطن.