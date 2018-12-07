كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:56 مساءً - انطلاق فعاليات المنتدى القارى الخامس لهيئات الإدارات الانتخابية بكوت ديفوار



انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر المنتدى القارى الخامس لهيئات الإدارات الانتخابية بالعاصمة كوت ديفوار تحت عنوان نحو انتخابات خالية من الفساد فى افريقيا وذلك على مدار اليوم وغدا. وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ان وفدا رسميا رفيع المستوى من الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض ويضم المستشار محمود الشريف والمستشار أحمد عبود والمستشار علاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة يشارك فى اعمال المنتدى. واوضح "الشريف" فى بيان له أن الجلسة الأولى للمنتدى تركزت على مناقشة دور هيئات إدارة الانتخابات كحماة للنزاهة الانتخابية. وأضاف أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة أشاد ـ خلال كلمته ـ بالدستور المصري وكيف كفل للهيئة استقلالا ماليا واداريا وفنيا وهو ما ساهم فى نجاح الانتخابات الرئاسية فى مارس 2018 بشهادة جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأجنبية والمصرية. وتأتي أهمية المشاركة فى ظل حرص الهيئة الوطنية على التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر وجميع هيئات الإدارات الانتخابية فى إفريقيا.

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