كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:56 مساءً - حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور



أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتحفظت على كمية من مخدر الاستروكس تم ضبطها بمنطقة بولاق الدكرور. كانت معلومات وردت لرجال مباحث مديرية أمن الجيزة، تفيد باتجار المتهم فى المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى بولاق الدكرور ، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 10 أكياس تحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .