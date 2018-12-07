كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:56 مساءً - أمن القليوبية يضبط متهم بذبح سائق توك توك بالقناطر الخيرية وسرقته

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على سائق قام باستدراج سائق توك توك وقام بالتعدى علية بسلاح أبيض وإصابة بذبح بالرقبة وسرق التوك توك الخاص به بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على المدعو "ادهم م ف" 15 سنة سائق توك توك ومقيم شلقان دائرة المركز، وإصابته بجرح قطعى بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته .

تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتبين من التحريات أن مرتكبى الواقعة المدعو "باسم .ع. ع" 31 سنة سائق، وعقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه عقد العزم وبيت النيه على سرقة مركبة التوك توك، وقام باستقلال مركبة التوك توك قيادة المجنى عليه من المكان المشار إليه وتوجهوا لعزبة الزيتون – دائرة قسم شرطة قليوب وطلب من المجنى عليه التوجه لشراء مخدر الأستروكس من أحد المناطق بالوراق – جيزة، ولدى رفض المجنى عليه ذلك لعدم وجود أوراق بالتوك توك وخشية ضبطه طلب منه التوجه بجوار الطريق الدائرى.. وأثناء سيرهما بطريق جانبى بجوار الطريق الدائرى وحال عبورهما نفق أسفل الدائرى قام بتهديده بسلاح أبيض (مطواه) كانت بحوزته ولدى مقاومة المجنى عليه له قام بإحداث إصابته واستولى على مركبة التوك توك وفر هارباً بها، وتوجه لمنطقة إمبابه وترك التوك توك بأحد الجراجات، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعه، وتم بإرشاد المتهم ضبط مركبة التوك توك المستولي عليها بأحد الجراجات بمنطقة إمبابه وتم التحفظ عليها تحرر عن ذالك المحضر رقم 11450 لسنة 2018م إدارى مركز القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر، قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم أول وثان بنها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت الحملة اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و4 أسلحه نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 160جم حشيش، و160 قرص مخدر، وضبط 4 أحكام جنايات، و247 مخالفة مرورية، 27 قضية تموينية، و130 قضية مرافق متنوعة.