كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 02:56 مساءً - جوليا روبرتس تقلد كيم كارداشيان .. و تعري صدرها كاملا

لم تستطع النجمة ​جوليا روبرتس​ عدم مجاراة العصر، اذ انها انضمت حديثا لمواقع التواصل الاجتماعي، ولزيادة عدد متابعيها قدّمت لها المذيعة الأمريكية إلين ديجينيريس بعض النصائح والحيل، وذلك اثناء حلولها ضيفة على برنامج “The Ellen Show”

ومن هذه النصائح هي العري على مواقع التواصل الاجتماعي، في اشارة الى ​كيم كارداشيان​، اذ ان المذيعة قدّمت صديرية صناعية ضخمة لجوليا لارتدائها، التي قامت بذلك وقالت ممازحة: “أشعر وكأنني أفقد المتابعين بهذا الشكل”.

اما النصيحة الثانية التي تلقتها روبرتس واتبعتها في هذا البرنامج بشكل طريف هي حمل الطعام في يديها، والتقاط الصور.

