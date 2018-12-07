سودانية تتزوج من رجلين في وقت واحد

ذكرت تقارير صحفية سودانية، أن امرأة متزوجة من رجلين في آن واحد دون علم زوجها الأول.‎

وبحسب موقع "النيلين" السوداني، ذكر أن المحكمة الشرعية في الخرطوم أبطلت زواج السيدة من زوجها الثاني، وإعادتها لعصمة زوجها الأول، الذي أثبت أمام المحكمة أنه لم يطلقها.

وفي التفاصيل، كان الرجل غائبًا، وتفاجأ لدى عودته للمنزل أنها تقيم مع رجل وأخطره أنه تزوجها بصورة رسمية، فاستمعت المحكمة لكل أطراف الدعوى.

وقالت السيدة إن زوجها طلقها وسافر، وإنها تزوجت بعده، لكنها لم تستطع إثبات ذلك، فهي لا تمتلك شهود على ذلك أو قسيمة للطلاق، وهذا ما نفاه الزوج، حيث قال أن خلافات كثيرة نشبت بينه وبين زوجته، إلا أنه لم يطلقها.

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