لُجين مشعل تُثير الجدل من جديد.. ذئب بشري اعتدى على طفلي وتم تسميمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في إنستغرام صورة من تصريح منسوب للفنانة الكويتية من أصل إيراني المثيرة للجدل لجين مشعل والذي كشفت من خلاله انها في العناية المركزة بعد تعرضها للتسمم على يد شخص وصفته بـ "الذئب البشري"، وأضافت من خلال المنشور ان هذا الشحص كان قد اعتدى على احد أطفالها وأنه شخص سيء جدًا وقد يؤذي أولادها في حال حدث لها مكروه بسبب حالتها الصحية.

وطالبت من خلال المنشور حماية أطفالها من هذا الشخص والذي لم تكشف عن هويته بشكل واضح وأضافت ان حتى خادمته تتعاطى الممنوعات معه.

وتفاعل نشطاء الإنترنت مع المنشور حيث تعاطف معها عدد كبير وطالبوا بتدخل السلطات وتقصي الحقيقة، فيما كذبها قسم كبير وقالوا أنها تحاول لفت الانتباه متساءلين كيف لشخص في العناية المركزة وعلى وشك الموت يكتفي بمثل هذا المنشور.

وشكك هؤلاء بصحة ما قالته الفنانة خصوصًا انها شخصية مُثيرة للجدل حيث كانت مشعل وهي أخت غير شقيقة للفنان خالد البريكي قد أعلنت في وقت سابق أنها محرومة من أولادها وأنهم يعتقدون بأنها ميتة.

كما وصرحت وقتها أن عائلتها بما فيهم شقيقها قد وقفوا ضدها عند طلبها الطلاق من زوجها الأول، وقبل سنوات تم تسريب تسجيل لها يكشف عن قبولها العلاقات المُحرمة مع الرجال بمُقابل مادي.

يُشار إلى ان هناك عدد من الأشخاص قد شككوا بصحة المنشور وأنه يعود للفنانة لجين مشعل.