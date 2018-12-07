إليسا تُقدّم نصيحة للسيدات.. وتُعلنُ عن خبر صادم يخصّ شقيقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر خاصية البثّ المباشر على إنستغرام، خلال مؤتمر لها في الأردن، عن إصابة شقيقتها بمرض سرطان الثدي.

وقالت عبر البثّ، إنّ شقيقتها قرّرت إجراء فحص، بعد تجربتها مع المرض، لتتفاجأ بإصابتها به، ومن الدرجة الثانية. وكانت الفنانة اللبنانية قد بدأتْ حملات توعية للسيدات، من أجل تحفيزهنّ على إجراء فحص الثدي، بشكل دوريّ، من أجل الكشف عن المرض منذ بدايته.

ووجهتْ إليسا خلال مؤتمر، حمل إسم نساء على خطوط المواجهة، نصيحة لكلّ سيدة، أنْ تجعل نفسها وصحّتها من أولوياتها، وتحارب من أجل صحتها ووجودها، وتقوم بالفحص السنويّ، باستمرار من اجل الحفاظ على صحتها، وأضافتْ، أنّه يجب على المرأة أنْ تهتم لأمر نفسها، من أجل عائلتها أيضًا، لتبقى متواجدة مع أسرتها وأولادها.

يُشار، إلى أن الفنانة اللبنانية، إليسا، تحوّلتْ إلى مُلهمة، وقصّة نجاح لكلّ السيدات، بعدما عَرضتْ تجربتها مع مرض سرطان الثدي، خلال كليب أغنية "إلى كل اللي بحبوني"، والذي كشفتْ من خلاله عن إصابتها بالمرض، ورحلة علاجها، التي كانت قد اخفتها عن الصّحافة والجمهور، لتكشفها عبر الكليب بشكل مفاجئ وصادم.

وأثارتْ وقتها، حالة من الجدل، وضجة كبيرة، خصوصًا أنّها كانت تحيي الحفلات، وشاركت في لجنة تحكيم ذا فويس، بموسمه الأخير، خلال فترة مرضها.