سعد رمضان يتألّق بـ " شو محسودين ".. ويكشفُ لفوشيا سبب نجاح العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان سعد رمضان، هذه الأيام، نجاح عمله الجديد " شو محسودين"، الذي حقّق سرعة انتشار، فاقتْ كلّ التوقّعات، إذْ استطاعت الاغنية الوصول المليوني مستمع في أقلّ من أسبوع، لتصبح ترند على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

واعتبر الفنان سعد رمضان، في حديث خاصّ لموقع "فوشيا"، إن للنجاح طعمًا خاصًا، مؤكدًا، أنّ أغنية " شو محسودين " هي من أكثر أعماله تميّزًا، والتي لاقتْ صدى كبيرًا على الساحة الفنية، منذ لحظة إطلاقها.

ولفت سعد رمضان، إلى أنّ هذه الأغنية تعدّتْ المليوني مستمع في أقلّ من أسبوع، ما يؤكّد أن خياره كان صائبًا، وأنّ الجمهور بحاجة ماسة إلى هكذا أعمال تترجم فرحهم، ومخاوفهم وحتى معاناتهم.

وأضاف: السّبب الرئيسي لنجاح " شو محسودين " هو التكامل بين اللّحن، والتوزيع، والصوت، فضلا عن أنّ موضوع الأغنية كان واقعيًا يمرّ به أيّ ثنائي يعيش قصّة حبّ أسطورية، ويعيش بتخوّف من الحسد، وانتهاء العلاقة.

وأكّد سعد رمضان، أنّ الحسد موجود في القرآن الكريم، وهناك الكثير من الأشخاص يعيشون في هاجس الحماية من الخوف، الذي قد يقضي على اللحظات الجميلة، لافتًا إلى أنّه لا يبالي لهذا الحسد، ولا يعتبره عائقًا لاستمرار علاقته بحبيبته، والتي لا يمكن أنْ تتزعزع، بل العكس صحيح تزداد متانتها يومًا بعد يوم.

وختم الفنان سعد رمضان حديثه، إلى موقع " فوشيا" بتوجيه رسالة شكر وامتنان، لجمهوره الذي طالما وقف الى جانبه وسانده، مؤكدًا، أنّه خير حكم قادر على التمييز بين نوعية الأعمال.

تجدر الاشارة، الى أنّ أغنية " شو محسودين " هي من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان جاد قطريب، توزيع جيمي حداد، ومن انتاج شركة روتانا، ومن المقرّر تصويرها الاسبوع المقبل، مع المخرج وليد ناصيف.