تعرفي على الأصول الواجب إتباعها عند الإحساس بـ"الغيرة"

كثيراً ما تحتدم مشاعر الغيرة بين الزوجين لسبب أو لآخر، يرتبط في غالبه بالأمور العاطفية.

الزوجات هن الأشهر في هذا السياق؛ إذ كثيراً ما يشعرن بالغيرة على أزواجهن لأسباب ترتبط بحضور امرأة أخرى من قبيل زميلة أو خطيبة سابقة أو امرأة تُظهِر اهتماماً مبالغاً فيه بالزوج.

هناك أصول إتيكيت ولياقة لا بد من اتباعها عند الشعور بالغيرة، في ما يلي بعضها:

1- الغيرة صحية في مرات، لكن إن زادت عن حدّها فقد تُنذر ببدء انهيار العلاقة الزوجية. لا بد من إبقاء الغيرة ضمن أُطرها الطبيعية.

2- كثرة الغيرة ترمز لغياب الثقة. لذا، من غير الضروري أن تُظهري ذاتكِ امرأة تفتقر للثقة بنفسها وبشريكها.

3- من المستحسن معاتبة الشريك في هذا السياق بينكِ وبينه وليس على مسمع الآخرين.

4- تجنبي النيل من شخصيات النساء اللاتي تغارين منهن. تذكّري أنهن قد يكنّ مظلومات وأن الأمر لربما لا يتجاوز شكوك لديكِ أنتِ.

5- تحاشي الصراخ والحديث الجارح. تذكّري أن الغيرة دليل حب. كيف يستوي الحب والإهانات؟

6- اطلبي بطريقة مهذبة من شريككِ إنهاء الأسباب المفضية للغيرة، من قبيل التواصل المفرط مع الزميلات أو الكلام غير المدروس الذي يُقال لهن.

7- تحاشي إطلاع عائلتيكما على الأمر. تجنبي الحديث عن هذه المشكلة على الملأ.

8- تجنبي في يوم ما أن تسبّبي غيرة زوجكِ. إياكِ والمكالمات المريبة وغير ذلك من تصرفات قد تسبّب الاستياء.

9- لا تجعلي أو الاهتمام بالبيت والأطفال وسيلة ضغط في موضوع كهذا.

10- انظري لثغرات العلاقة بينكما وحاولي تصويبها، وستجدين أن الغيرة وملابساتها وشكوكها قد زالت تلقائياً.