تعرفي على قصة فستان جيجي حديد المثير للجدل

أثار فستان جيجي حديد Gigi Hadid الجدل في مدونات الموضة ومجلات الأزياء، حيث ارتدته مؤخراً في حدث افتتاح Pirelli Calendar 2019 في مدينة ميلان الإيطالية، وبدت خلاله كنجمة هوليوودية قادمة من عالم آخر.

وقد صمم فستان جيجي حديد الذي خلب العقول، المصمم الأمريكي Zac Posen ضمن مجموعته لخريف وشتاء 2018، وهو من الساتان الأسود الذي يحتضن الجسم في شكل ساعة رملية تنتهي بذيل سمكة واسع وممتد، بينما جاءت الأكمام والصدر بتصميم الكشاكش التي تصل حتى نهاية الكتفين في شكل مروحة، ونسقته عارضة الأزياء الحسناء مع مجوهرات ماسية فاخرة ورفعت شعرها في شكل كعكة علوية مع غرة جانبية واكتفت بمكياج نيود يزين ملامحها الحسناء، فبدت وكأنها إحدى نجمات هوليوود في العصر الذهبي.



ونالت إطلالة عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية استحسان خبراء الموضة لأنها أظهرت قوامها بشكل رائع وجعلتها تبدو طويلة ونحيلة.