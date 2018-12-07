روزاموند بايك تكشف أسرارًا عن بشرتها الساحرة والمُتوهجة

يمتلئ عالم هوليوود بالعديد من الوجوه النسائية الرائعة والتي تتميز بصفاء ونقاء بشرتها، لكنّ عددا قليلا منهن يمتلك بشرة متوهجة وساحرة مثل التي تمتلكها الممثلة روزاموند بايك.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجمة البالغة من العمر 39 عاما، تعتمد مكياج "غريس كيلي"، إذ تحاول إبراز ملامح وجهها ببساطة، ورغم ذلك تتألق بشرتها لتطغى على المكياج البسيط الذي تعتمده، ولذلك حين تتحدث بايك عن إحدى منتجات العناية بالبشرة التي تفضّلها، نريد أن نعرفها على الفور.

وطلبت مجلة "لوكس" التابعة إلى صحيفة "التايمز" من نجمة فيلم "Gone Girl" التحدث عن أسرار العناية بالبشرة، وقالت بايك: "أستخدم دائما قناعا وكريما وزيتا من العلامة التجارية سيسلي بلاك روز".

وليست هذه المرة الأولى التي تعتلي فيها المنتجات الفرنسية قائمة نجمات هوليوود، حيث تعتمدها النجمتان مادونا وغوينيث بالترو.

وإذا أردت شراء منتجات "بلاك روز" فربما سيشكل الأمر صدمة، حيث إن سعر زجاجة الزيت 50 مل يبلغ 150.50 جنيها إسترلينيا، والقناع 60 مل 105 جنيهات إسترلينية، والكريم 134 جنيها إسترلينيا، وجميعها منتجات ليست رخيصة الثمن، لكنها فعالة للغاية، حيث نشاهد الدليل على وجه روزاموند المثالي.

وتعتمد تركيبة "بلاك روز" على إعطاء البشرة مظهرا شبابيا، وترطيبا فوريا، وكذلك إخفاء علامات التعب، بالإضافة إلى احتوائها على مستخلص زيت الورد في جميع المنتجات، وكلك فيتامين E، ومستخلص فاكهة التوت "Alkekengi Calyx" والذي يساعد في تكوين الكولاجين.