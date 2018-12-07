فوائد صحية للسباحة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

عادة ما يقدم كثيرون على نزول البحر والسباحة في موسم الصيف لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن السباحة في الشتاء تعد مناسبة وصحية أيضا للجسم رغم البرودة التي تمنع من الإقبال على ذلك.

إليك 5 فوائد صحية لنزول البحر في الشتاء، والتي نشرها موقع "Life Hack":

1- تقوية جهاز المناعة

تساعد السباحة في الماء البارد على تعزيز كمية خلايا الدم البيضاء، حيث يصبح الجسم مضطرا للتفاعل مع الظروف المتغيرة، ويصبح أدائه أفضل في الدفاع عن نفسه، وبالتالي نادرا ما يمرض سباحي الشتاء بسهولة.

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