كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 01:41 مساءً - كاردى بى تعلن انفصالها بعد عام من الزواج
كاردى بى أعلنت الانفصال عن زوجها بعد عام واحد فقط من الزواج وهذا كما ذكره موقع People والأمر الذى أزعج متابعيها ومحبيها كثيراً.
أعتقد الكثير أن هذا مجرد مزحة من مزحات كاردى بى على السوشيال ميديا، خاصة أنها أعلنت هذا عن طريق فيديو نشر لها عبر انتسغرام، ولكن من الواضح أن الأمر انتشر كثيراً بعد قول كاردى بى أنها لا زالت تحب زوجها وأنه لا يوجد أى أسباب من الطرفين تستدعى الانفصال لكن من الواضح أن الأمر اتفقا عليه سوياً.
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