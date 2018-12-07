كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 01:41 مساءً - إيرباص تعرض لرجال الأعمال مروحية مرسيدس

إيرباص للطائرات المروحية تشارك للمرة الأولى في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال وتعرض مقصورة طائرة ACH145 بتصاميم من مرسيدس-بينز ستايل

تشارك إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال للمرة الأولى في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال الذي تستضيفه دبي بين ١٠-١٢ ديسمبر الجاري. وستعرض إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال في جناحها الكائن في شاليه A15 نموذج لمقصورة طائرة ACH145 المجهزة من الداخل بلمسات من قبل مرسيدس-بينز ستايل، وهي من ضمن مجموعة من التصاميم الداخلية التي تقدمها إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال بالتعاون مع علامات تجارية ومصميين تحت مسمى إصدارات ACH.

ويشمل النموذج التصاميم الأنيقة المستوحاة من مقصورات السيارات الفاخرة لصانع السيارات التي تتوافق مع مزايا الطائرة المروحية المتوسطة الحجم والمزودة بمحرك ثنائي.

وحرصت مرسيدس-بينز ستايل على إضفاء الأناقة العريقة الكلاسيكية لتنسجم مع الحجم المثالي والأداء النوعي لطائرة ACH145، لتقدم تجربة هي الأفضل من نوعها لسفر رجال الأعمال والسفر الخاص. كما زودت المقصورة بنطاق من الخيارات فائقة الجودة واللمسات الخلابة مما يتيح للزبائن إمكانية ترتيب طائرتهم وفقاً لما يوافق احتياجاتهم وذوقهم الخاص.

وقال فريدريك ليموس، رئيس إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال: "حرصنا من خلال مشاركتنا الأولى في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال على أن نعرف زبائننا على المميزات التي تجعلنا في مرتبة فريدة في عالم طيران رجال الأعمال والطيران الخاص. من دون شك فإن مقصورة طائرة ACH145 المجهزة بالتعاون مع مرسيدس-بينز ستايل، وهي جزء من إصدارات ACH، تعكس معايير الجودة التي نلتزم بها".

وتحظى طائرة ACH145 بحضور قوي في أسواق طيران رجال الأعمال والطيران الخاص نظراً لأدائها الدي لا يضاها واعتماديتها ودرجة الضجيج التي تعتبر الأكثر انخفاضاً ضمن فئتها، وتصاميمها المدمجة، التي تتيح الاستفادة من مساحات عادة ما تكون غير متاحة، وحواماتها ومحركها الثنائي، مما يتيح لمالكيها سواء من شركات أو أشخاص المرونة في تشغيلها، سواء فوق اليابسة أو الماء أو في المناطقة المأهولة أو النائية.

ومنذ انطلاقتها في عام ٢٠١٧، تعمل إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال على وضع معايير جديدة في عالم طيران رجال الأعمال والشخصيات المهمة من خلال التركيز على الجودة والمنتج الحصري وتجربة الزبائن والدعم المقدم من قبل شبكة من مراكز الخدمة المملوكة بالكامل من قبل الشركة أو تلك المخولة بخدمة الطائرات.

وتعتبر إيرباص الصانع الوحيد في العالم في قطاع الطيران الذي يقدم منتج لسوق الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال يجمع بين الطائرات الخاصة والطائرات المروحية من خلال شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال وشركة إيرباص للطائرات العامودية لرجال الأعمال.