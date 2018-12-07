كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 01:41 مساءً - شاهدوا.. ابنة هيفاء وهبي وحقيقة سعيها للانتقام من والدتها
ردَّت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تصريحات للصحفية نضال الأحمدية رئيس تحرير مجلة “الجرس” ببرنامج “تحت السيطرة”، التي قالت فيها إن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها.
وقالت زينب في منشور عبر حسابها في “سناب شات”: “مجلة الجرس.. يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث”. وأبدت استغرابها من “أن أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها”.
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