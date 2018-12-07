بالفيديو| رانيا يوسف بفستان بـ"بطانة" طويلة في أول مهرجان عقب أزمتها

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان "نجم العرب"، المنعقدة مساء أمس بالقاهرة.

وظهرت "رانيا" بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه غير منقوش ومزود بـ"بطانة" سوداء طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيبابة.

وحصدت الفنانة جائزة أفضل ممثلة دراما عن بطولتها مسلسل "كأنه إمبارح"، الذي يعرض حاليًا على قناة "سي بي سي".

وأطلت بالفستان نفسه، في أول لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي" منذ أيام، والتي تحدثت خلال الحلقة عن أزمة فستانها الأخيرة، موضحة أن "بطانة" الفستان "اترفعت"، ما أدى لظهور أجزاء حساسة بجسدها دون قصد.

يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ارتدائها فستانًا مثيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأصدرت رانيا يوسف بيانًا، عقب موجة من الغضب والانتقادت، اعتذرت فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احتراما لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وكانت نيابة استئناف القاهرة، قررت إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها، بشأن إطلالتها.

واستمر التحقيق مع "رانيا" نحو 4 ساعات، وذلك في حضور شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحاميها الشخصي، وأيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

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