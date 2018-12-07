عمرو يوسف مع ابنته في صورة حديثة: "رسالة من حياة"

نشر الفنان عمرو يوسف صورة حديثة بصحبة ابنته "حياة"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهر خلالها ممسكًا بأحد كفيها، وعلق قائلا: "نهاركم سعيد.. رسالة من حياة عمرو يوسف". وكانا الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش قد رُزقا بطفلتهما "حياة"، في مطلع الشهر الماضي، ونشر "عمرو" صورة وهو يحملها وعلق: "الحمد لله والشكر لله.. وصلت بنتنا بالسلامة". ويغيب "يوسف" عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، لارتباطه بثلاثة أفلام سينمائية، فيما كانت آخر أعماله الفنية مسلسل "طايع"، الذي عُرض خلال رمضان الماضي، مع صبا مبارك وعمرو عبدالجليل وسلوى محمد علي وسهير المرشدي، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف خالد دياب. ​

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