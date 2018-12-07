بالصور| أول تعليق لياسمين صبري بعد غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي

طمأنت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عليها بعد فترة من إغلاق حساباتها، وهو ما أثار قلق متابعيها.

وأوضحت "ياسمين" سبب اختفائها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس، قائلة: "للمهتمين.. ببساطة أردت بعض الوقت لنفسي".

كما نشرت لقطات أخرى خلال زيارتها لعاصمة كوريا الجنوبية، وعلقت: "واحدة من أجمل المدن التي زرتها في حياتي.. أحترم ثقافتها بشدة".

وكانت ياسمين أغلقت حساباتها قبل نحو أسبوع، كما غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي وأثار غيابها الكثير من علامات الاستفهام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، وشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.

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