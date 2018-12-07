كارول سماحة تتألق بتصميم مرمر حليم في الجامعة الأمريكية

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها، من كواليس إحيائها حفل غنائي بالجامعة الأمريكية بلبنان، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "كارول" بفستان قاتم اللون بفتحة جانبية طويلة، وتميز بأنه لامع وغير منقوش، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على الإطلالة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المشيدة بالإطلالة.

وكانت مرمر حليم، صممت أزياءً للعديد من النجمات والشخصيات العامة، أبرزهم حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسي، والإعلامية الأمريكية نتالي موراليز، والفنانة التونسية درة، والممثلة الأردنية صبا مبارك.

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