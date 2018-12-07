طرق بسيطة لتحصلي على صورة جميلة وجذابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعشق جميع النساء التصوير ويحاولن دائمًا الظهور بأفضل شكل عند التقاط الصور، ولذلك يقدم لكِ سيدتي موقع whowhatwear العديد من النصائح لالتقاط الصور المميزة.

- حاولي دائمًا إظهار الجانب الأيسر من الوجه في الصور حيث عادة يكون أكثر مثالية لالتقاط الصور.

- لا تقتربين من الكاميرا لأن هذا سيجعلك تبدين أكبر حجمًا خاصة في الصور الجماعية.

- استخدمي زاوية التصوير المنخفضة إذ سيجعلك هذا تبدين أكثر طولًا وسيعطيكي صورة مثالية.

- ميلي برأسك في مواجهة الكاميرا سيعطيكي هذا شكلًا رائعًا ويبرز عظام الخد.

- عند الجلوس اطلبي من المصور تصويرك من أعلى لإبراز عظام الفك.

- إذا نشرتي صورتك فقصيها بحيث يملأ شكل الجسم أبعاد الصورة.

- لكي تحصلي على ابتسامة مثالية اغلقي عينيك قومي بأخذ نفس عميق ثم افتحي عينك قبل التقاط الصورة مباشرة ثم ابتسمي.

- ضعي لسانك خلف أسنانك أثناء الإبتسامة سيساعدك هذا على تجنب الابتسامة المبالغ فيها وتذكري دائمًا استخدام عينك حتى لا تظهري بشكل حزين.

- انظري للضوء مباشرة قبل التقاط الصورة سيساعدك هذا على تقليل ظهور عينك بلون أحمر.

- استخدمي كلمة money بدلا من cheese لضحكة متميزة فنغمة حرف الـe ستساعدك على خلق ابتسامة حقيقية.