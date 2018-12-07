متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعشق جميع النساء التصوير ويحاولن دائمًا الظهور بأفضل شكل عند التقاط الصور، ولذلك يقدم لكِ سيدتي موقع whowhatwear العديد من النصائح لالتقاط الصور المميزة.
- حاولي دائمًا إظهار الجانب الأيسر من الوجه في الصور حيث عادة يكون أكثر مثالية لالتقاط الصور.
- لا تقتربين من الكاميرا لأن هذا سيجعلك تبدين أكبر حجمًا خاصة في الصور الجماعية.
- استخدمي زاوية التصوير المنخفضة إذ سيجعلك هذا تبدين أكثر طولًا وسيعطيكي صورة مثالية.
- ميلي برأسك في مواجهة الكاميرا سيعطيكي هذا شكلًا رائعًا ويبرز عظام الخد.
- عند الجلوس اطلبي من المصور تصويرك من أعلى لإبراز عظام الفك.
- إذا نشرتي صورتك فقصيها بحيث يملأ شكل الجسم أبعاد الصورة.
- لكي تحصلي على ابتسامة مثالية اغلقي عينيك قومي بأخذ نفس عميق ثم افتحي عينك قبل التقاط الصورة مباشرة ثم ابتسمي.
- ضعي لسانك خلف أسنانك أثناء الإبتسامة سيساعدك هذا على تجنب الابتسامة المبالغ فيها وتذكري دائمًا استخدام عينك حتى لا تظهري بشكل حزين.
- انظري للضوء مباشرة قبل التقاط الصورة سيساعدك هذا على تقليل ظهور عينك بلون أحمر.
- استخدمي كلمة money بدلا من cheese لضحكة متميزة فنغمة حرف الـe ستساعدك على خلق ابتسامة حقيقية.
شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتحصلي على صورة جميلة وجذابة! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .