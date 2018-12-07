وفقًا للدّراسات.. السيّدات يتميزنَ بقوّة تحمُّل أكثر من الرِّجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تُطرح العديد من المقارنات، بين السيدات والرجال، وكثيرًا ما يوصف الرجال، بأنّهم الأكثر قوّة، وقدرة على تحمل أيّ شيء، ولكن في دراسة رائدة، أثبت العلماء، أنّه في الحقيقة، تتميّز السيّدات بقدرة تحمُّل أكثر من الرجال.
من الشائع أنّه عندما يتعلّق الأمر بممارسة الرياضة، فإنّ الرجال يكونون أسرع، ولكن عندما يتعلّق الأمر بالتّعافي من الإرهاق، والتّعب بعد التمرين، تتفوّق السيدات على الرجال.
فوفق ما نشرته مجلة "هير" الأيرلندية، أُجريتْ الدراسة، من قِبل علماء جامعة كولومبيا، وفي اختبار شمل 9 سيدات و8 رجال، طُلب من المشاركين إجراء تمرين لثني قدم واحدة، 200 مرّة بأقصى سرعة ممكنة على التوالي.
وبعد انهاء الاختبار، وجد العلماء، أنّ الرجال كانوا أسرع وأكثر قوّة، ولكنّهم أصيبوا بالإرهاق، والتعب، أسرع بكثير من السيدات.
هذا، وفي حين أنّ الاختبار شمل القدم فقط، إلا أنّه وفقًا للبروفيسور "براين دالتون"، رئيس الدراسة، قوله، إنّ النتائج تنطبق على الجسم كلّه، كما أوضح البروفيسور، أنّه بالنسبة لتمارين، مثل حمل الأوزان والركض لمسافات طويلة، قد ينهيها الرجل أسرع، ولكنّ السيدات يكّنّ أقلّ تعبًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا للدّراسات.. السيّدات يتميزنَ بقوّة تحمُّل أكثر من الرِّجال! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .