أسرار الأبراج والتوقعات المرتقبة لشهر كانون الأول

كشف مدرب علم الفلك والأرقام في أكاديمة كارما الدولية أحمد القاضي عن توقعاته للأبراج لشهر ديسمبر / كانون الأول الحالي.

وقال القاضي في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل "، توقعات الابراج الـ12 لشهر ديسمبر كانون الأول / لعام 2018:

- برج الحمل:

لديك دعم من الشمس حتى يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر وهذا معناه أنه سيكون هناك ارتقاء في العمل والصحة والظهور أمام الأخرين وزيادة الكاريزما، بعد ذلك ستكون على تحدي مع الشمس فستبذل مجهود أكبر في العمل وغيرها من الأمور.

ولديك تحديات أيضًا مع كوكب عطارد حتى يوم 12 في الشهر، بعد ذلك سيكون داعم لك حتى نهاية الشهر وكوكب عطار هو كوكب التواصل والعلاقات واتخاذ القرارات.

أيضا سيكون هناك علاقة تحدي مع كوكب الزهرة المسؤول عن الحب والعاطفة، وستكون في حالة حياد مع المريخ وهو كوكب الطاقة، وسيكون لديك دعم قوي مع المشتري، ويستمر معك طوال العام.

- برج الثور:

سيكون لديك معاكسات أول 21 من الشهر مع الشمس، وهي المسؤولة عن الكاريزما والعمل، والظهور أمام الآخرين، وفي نهاية الشهر بعد يوم 21 سيكون هناك علاقة إيجابية جدا حتى نهاية الشهر.

وسيكون لديك تحديات مع كوكب عطارد أول 12 يوم من شهر وهو كوكب القرارات، ولابد من التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار؛ أما بالنسبة للزهرة لديك تحديات معه وهو كوكب الحب والعواطف والعلاقات.

وأنت برج ترابي فلا تخاف فأنت من الأبراج القوية التي يمكنها أن تواجه تلك التحديات، ولديك علاقة إيجابية مع كوكب المريخ وهو كوكب الطاقة، أما كوكب المشتري وهو كوكب الخير والإزدهار، ولديك تحديات مع هذا الكوكب طوال عام 2019، فسيكون لديك رغبة زائدة في الطعام .

- برج الجوزاء:

وستواجه العديد من العكوسات الفلكية في هذا الشهر، سيكون لديك الكثير من المشاكل في العمل وفي العاطفة والعلاقات، فسيكون تقريبا لديك مشاكل مع جميع الكواكب.

فبالنسبة للشمس لديك تحدي كبير معها، طوال الشهر ويستمر هذا التحدي إلي منتصف الشهر القادم، والشمس مسئولة عن العمل والصحة .

أيضا لديك تحدي مع عطارد وهو المسئول عن اتخاذ القرارات، وتحدي أيضا في كوكب الزهرة وهو كوكب العلاقات والحب، وتحدي أيضا مع المشتري وهو كوكب الخيرات، وتحدي مع المريخ وهو كوكب الطاقة.

- برج السرطان:

لديك تحديات مع الشمس ومعاكسات مع الشمس وهي المسؤولة عن المهنة والصحة، حتى يوم 21 من الشهر.

أما كوكب عطارد لديك دعم مع عطارد حتى يوم 12 في الشهر، وبعد ذلك اليوم ستكون العلاقة سلبية فسيكون هناك تشويش في اتخاذ القرارات.

أما كوكب الزهرة لديك علاقة ايجابية مع الزهرة وبالتالي العلاقة ستكون جيدة مع الشريك والحب والعاطفة.

وكوكب المريخ وهو كوكب الطاقة سيكون لديك دعم جيد منه ، اما كوكب المشتري ستكون على علاقة سلبية معه طوال العام، وهو كوكب الخيرات والازدهار.

- برج الأسد:

تبدأ هذا الشهر مع دعم قوي جدا من الشمس فستعطيك الصحة والظهور أمام الأخرين والكاريزما وأنت محب لمثل هذه الأشياء كثيرا ، ويستمر هذا الدعم حتى 21 من الشهر، بعد هذا اليوم سيكون لديك علاقة سلبية مع الشمس.

أيضا كوكب عطارد لديك تحدي كبير معه حتى يوم 12 من ديسمبر، وسيكون هناك عقوبات في اتخاذ القرارات والتواصل مع الاخرين أول 12 يوم في الشهر ثم بعد ذلك سيكون الامر إيجابي.

وبالنسبة للزهرة أيضا سيكون هناك تحدي بينك وبينه طوال الشهر وبالتالي سيكون هناك توتر في العلاقات وتوتر في العواطف.

أما كوكب المريخ وهو كوكب الطاقة مما يسبب الكوارث والحوادث ورغم المشاكل إلا أنه لديك دعم رائع من المشتري في العام المقبل بالكامل وهذا شئ جيد.

- برج العذراء:

تبدأ في تحديات مع الشمس، وهي المسؤولة عن صحتك ومهنتك وظهورك أمام الاخرين حتى يوم 21 من كانون الأول/ ديسمبر، لكن بعد ذلك سيتحسن الوضع، وسيكون لديك دعم من عطارد أول 12 يوم من كانون الأول/ ديسمبر، وهو الكوكب المسئول عن اتخاذ القرارات الصحيحة، وكوكب التعبير عن النفس، والتواصل الصحيح، ولكن هذه العلاقة ستنقلب إلي تحدي بعد يوم 12 ديسمبر، لذا أنصحك بالتفكير قبل أتخاذ القرارات.

وسيكون لديك علاقة جيدة مع كوكب الزهرة وهو كوكب الحب والعواطف وهو يعطيك دعم جيد مع الحبيب.

وسيكون لديك تحدي مع كوكب الطاقة وهو كوكب المريخ فسيعطيك طاقة سلبية كثيرا، أو طاقة زائدة في نطاق خاطئ.

أما كوكب المشتري سيكون هناك علاقة سلبية وعلاقة تحدي معه في هذا الشهر فسيظهر زيادة في الأكل والعادات السلبية.

- برج الميزان:

تبدأ علاقة جيدة مع الشمس حتى يوم 21 من الشهر فستعطيك العمل والصحة والكاريزما ولكن بعد يوم 21 ستكون على علاقة سلبية مع الشمس لذا عليك استغلال اول 21 يوم من الشهر.

وستكون على علاقة حياد مع عطارد حتى يوم 12 في الشهر، وستكون بعد هذا اليوم على علاقة ايجابية معه وهو كوكب التواصل والعلاقات واتخاذ القرارات.

اما بالنسبة للزهرة فستكون العلاقة سلبية فستؤثر على علاقتك بالحبيب والعاطفة.

كوكب المريخ ستشكل علاقة سلبية وهو الذي يعطيك الطاقة، لذا ستتوجه الطاقة في النطاق السلبي والخاطئ لذا عليك الحذر.

كوكب المشتري ستشكل علاقة ايجابية معه وهو كوكب الخير والرزق والتوسع.

- برج العقرب:

ستكون على حياد مع الشمس حتى يوم 21 في الشهر، وهي المسئولة عن الصحة والمهنة، بعد يوم 21 ديسمبر ستدعمك الشمس.

كوكب عطارد ينتهي تراجعه وسيعطيك طاقة ايجابية وهو المسئول عن اتخاذ القرارات والتواصل والعلاقات.

وسيكون على علاقة جيدة مع الزهرة وهي المسئولة عن الحب والعاطفة، أيضا سيدعمك كوكب الطاقة المريخ دعمه وهذا شئ ايجابي، انت على دعم جيد مع المشتري هذا الشهر وهو المسئول عن التعلم والخير والازدهار.

- برج القوس:

أنت محظوظ بدعم كوكب المشتري لك طوال العام المقبل، وهو الكوكب المسؤول عن الخير والرزق والازدهار، وهو موجود في بيتك الان ولن يعود لك إلا بعد 12 عام لذا فهي فرصة جيدة عليك استغلالها.

لديك دعم جيد من الشمس في أول 21 يوم من شهر ديسمبر مما يجعلم في إرتقاء في العمل والصحة ، والكاريزما والظهور أمام الاخرين وبعد يوم 21 ستكون مع علاقة حياد.

أيضا سيكون هناك علاقة حياديه مع عطارد حتى يوم 12 في الشهر ومنذ ذلك الحين يقترن معك بمعنى أنه سيعطيك كامل قوته، وهو الكوكب المسئول عن التواصل، والتعبير عن النفس واتخاذ القرارات.

وستكون على الحياد مع كوكب الزهرة بمعنى أنه لم يدعمك ولم يضرك، وسيكون لديك حياد أيضا مع كوكب المريخ وهو المسئول عن الطاقة، وبشكل عام فيعتبر هذا الشهر مناسب لك كثيرا.

- برج الجدي:

تبدأ في علاقة حيادية مع الشمس حتى يوم 21 ديسمبر ثم تقترن مع الشمس بعد ذلك اليوم فستعطيك ارتقاء في العمل والمهنة والصحة .

أيضا ستكون على علاقة حيادية مع عطارد فلم تستفيد منه ولم يؤثر عليك سلبيا، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر بعد ذلك سيعطيك دعم بسيط وهو الكوكب المسئول عن العلاقات والمواصلات القريبة، واتخاذ القرارات.

الزهرة أيضا ستعطيك دعم بسيط يوم 2 ديسمبر وهو الكوكب المسئول عن الحب والعاطفة والبحث عن الشريك.

كوكب المريخ سيعطيك دعم بسيط ايضا وهو كوكب مسئول عن الطاقة وكذلك الحال بالنسبة للمشتري وهو كوكب الخير والازدهار.

- برج الدلو:

لديك دعم بسيط من الشمس حتى يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر وتتحول هذه العلاقة الي علاقة حيادية وبالتالي لن تدعمك الشمس في الصحة والعمل والظهور امام الاخرين والكاريزما.

اما كوكب عطارد وهو كوكب اتخاذ القرارات ستكون على علاقة تحدي معه حتى يوم 12 فستتأخذ قرارات خاطئة، وستتواجه بعض المشاكل في الحياة الفكرية، بعد يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر سيكون هناك بعض الدعم البسيط منه .

اما كوكب الزهرة فستكون على تحدي معه طوال الشهر وهو الكوكب المسئول عن العاطفة والعلاقة مع الشريك.

وكوكب المريخ كوكب الطاقة ستكون على علاقة حياد معه، اما المشتري فسيدعمك قليلا وهو كوكب الوفرة والازدهار والخير.

- برج الحوت:

وتبدأ في بعض المعاكسات من الشمس، وتستمر إلي 21 يوما من شهر ديسمبر، فسيكون لديك مشكلة في الظهور والكاريزما، في الارتقاء في الوظيفة، فسيكون لديك الكثير من التحديات في هذا النطاق، ولكن بعد يوم 21 ديسمبر ستكون هناك علاقة إيجابية مع الشمس، فسيكون لديك كاريزما أعلى، وصحة أعلى وفرصة ظهور أمام الأخرين، وسيكون لديك علاقة إيجابية جدا مع عطارد أول 12 يوم من كانون الأول/ ديسمبر، وهو الكوكب المسئول عن اتخاذ القرارات الصحيحة، وكوكب التعبير عن النفس، والتواصل الصحيح، ولكن هذه العلاقة ستنقلب إلي تحدي بعد يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، فأي ورق مهم تريد إنجازه أو قرارات هامة حاول أنجازها أول 12 يوم من الشهر.

وستواجه أيضا علاقة إيجابية مع كوكب الزهرة، وهو الكوكب المسئول عن المشاعر والبحث عن الحبيب.

أما كوكب المريخ وهو كوكب الطاقة وهو متواجد في منزلك في برج الحوت، فهو سيمدك بالطاقة اللازمة لك.

ولكن في هذا الشهر سيكون لديك تحدي كبير مع كوكب المشتري، وهو كوكب الخيرات والإزدهار.