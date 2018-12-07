كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - قرار سعودي غير مسبوق يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقع أحد حدوث هذا بالمملكة !

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي للتوظيف في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وأوضحت الداخلية أن استقبال طلبات القبول سيتم عن طريق منصة أبشر توظيف www.jobs.sa ابتداء من الساعة 10 صباحا يوم الأحد حتى الساعة 10 صباحا من يوم الخميس المقبل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وأكدت الوزارة أنه لن يُنظر في طلب غير مستوف الشروط، وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

واشترطت الوزارة أن تكون "المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين بوظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية".

وأضافت أيضا أنه يجب أن "تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب".

كما اشترطت "أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة، وألا يقل طول المتقدمة عن 1.55 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".

و"يفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن 9 أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات".

وأعلنت السعودية، في الآونة الأخيرة عن حاجتها لتوظيف مواطنات في مهن عسكرية، برتبة جندي، في خطوة جديدة ضمن مساعي المملكة لتحقيق انفتاح من نوع جديد أمام المرأة، في بلد اشتهر بأنه محافظ.

وتشهد السعودية قرارات غير مسبوقة في مجال حقوق المرأة، بدأت برفع الحظر عنها في قيادة السيارات، والسماح للمرأة بإصدار فتاوى، والموافقة على حضورها في مدرجات ملاعب كرة القدم.