كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - 4 آلاف مشجع فى مباراة سموحة والاتحاد بالكأس

عامر حسين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة سموحة والاتحاد السكندرى اليوم ستشهد حضور 4 آلاف مشجع، بواقع ألفى مشجع لكل فريق.

ويدخل فريق سموحة فى السابعة مساء اليوم اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

مباراة الليلة تحت قيادة فنية زملكاوية خالصة فى وجود الثنائى حلمى طولان وطارق يحيى، زعيم الثغر يدخل مباراة الليلة متسلحاً بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح فى دور الستة عشر للبطولة العربية تحت القيادة الفنية لحلمى طولان ليطيح بالفارس الأبيض متصدر ترتيب الدورى المحلى خارج البطولة بعد ريمونتادا تاريخية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد، بينما يطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الأول له مع الفريق الأزرق خلفاً لعلى ماهر الذى تولى تدريب إنبى.