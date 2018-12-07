كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - محمد يوسف يبدأ مران الأهلى بـ"محاضرتين"
محمد يوسف
عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى محاضرة فنية خاصة مع لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراة الجونة أول أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.
وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الجونة وتسببت فى اهتزاز مرمى الأهلى بهدف قبل أن يستفيق الفريق ويُسجل هدفين ليفوز فى نهاية المباراة.
وبدأ الأهلى صباح اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد ضمن منافسات الدورى الممتاز.
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