كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - تدريب الأهلى.. تأهيل 3 لاعبين وتدريبات استشفائية للأساسيين

تدريب الأهلى

واصل ثلاثى الأهلى أحمد فتحى ومحمد الشناوى وعلى معلول اليوم الجمعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلى على هامش مران الفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث خاض الثلاثى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، فى إطار برنامجهم للتعافى من الإصابة.

ويعانى محمد الشناوى وعلى معلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، فى حين يعانى أحمد فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلى الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الجونة أمس الأول الأربعاء التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أدت المجموعة التى شاركت أمام الجونة تدريبات بدنية خفيفة فى إطار البرنامج الاستشفائى الموضوع لها عقب المباراة.