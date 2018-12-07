كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - أجايى ينتظم فى مران الأهلى الجماعى

أجايى

انتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الجمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض للإصابة فى مباراة تاونشيب التى أقيمت فى بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى نسختها الماضية.

وشارك أجايى اليوم فى التقسيمة الفنية التى شهدها مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجى به فى تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعى فى التقسيمة.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.