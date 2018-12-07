كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - كوليبالى يغيب مران الاهلي.. وعاشور يؤدى جلسة فى "الجيم"

كوليبالى

اكتفى المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأداء تدريبات خفيفة فى "الجيم" على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.

ولم يتواجد كوليبالى فى تدريبات الكرة التى قادها محمد يوسف المدير الفنى للفريق فى إطار الاستعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الأحد.

في الوقت ذاته، أدى حسام عاشور، جلسة تأهيل في "الجيم" ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة في كاحل القدم والذى يستمر لمدة عشرة اخرى حتي يعود للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.