كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 7 دجنبر 2018 12:26 مساءً - غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة قاسم لمدة أسبوع

تعرضت محافظة دمياط اليوم الجمعة، لموجه من الطقس السيئ، والعواصف الشديدة على مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج، وتوقفت مراكب الصيد عن الخروج، بسبب سرعة الرياح، وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر .

وأكد خليل أن البوغاز تم غلقه اليوم ولمدة أسبوع، بسبب مرور البلاد بنوة قاسم والتى تستمر لمدة أسبوع، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم الاستقرار بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.