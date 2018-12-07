محمد إمام يبحث عن بطلة لمسلسله الجديد: "التواصل من خلال الإيميل فقط"

نشر الفنان محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إعلانًا يبحث من خلاله عن فتاة جميلة تلعب الدور الرئيسي لمسلسل "هوجان"، الذي يشارك فيه مع عدد من النجوم، لعرضه خلال شهر رمضان المقبل لعام 2019.

وجاء إعلان محمد إمام عبر صفحته: "مطلوب لدور رئيسي لمسلسل النجم محمد إمام (هوجان) رمضان 2019، فتاة جميلة من 20 إلى 25 سنة، تجيد التحدث باللغة الفرنسية أو الإنجليزية بطلاقة، للتواصل برجاء إرسال صور وفيديوهات على الإيميل وسوف يتم الإختيار والتواصل من خلال الإيميل فقط".

وأرفق الفنان الإعلان بإيميل يحمل اسم المسلسل "هوجان".

وتفاعل متابعي "إمام" مع منشوره، حيث جاءت التعليقات: "ينفع تجيد اللغة العربية بطلاقة" و"مش عايز شباب يا عالمي" و"طب 28 تنفع" و"أنا عندي 21 سنة وعندي المواصفات دي يا أستاذ محمد".

ويذكر أن محمد إمام يخوض تجربة مسلسل "هوجان"، لعرضه خلال رمضان 2019، برفقة عدد من النجوم منهم كريم عبد العزيز، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزاب، وإخراج شيرين عادل.

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