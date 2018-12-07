بالصور| يارا تظهر مع شقيقتها في دبي.. ومتابعون: "مفيش شبه بينكم"

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نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "حكايتي مع الزمان" عبر موقع "إنستجرام"، مجموعة مواد مصورة تجمع الفنانة اللبنانية يارا بشقيقتها ميرنا البرقاشي.
وظهرت يارا بفستان أحمر، والذي تميز بأنه متوسط الطول، ويحمل نقوش من الـ"دانتيلا"، فيما أطلت شقيقتها بأزياء كاجوال، وتسريحة شعر "آلا جرسون" بلون أشقر.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع ظهور يارا وماريا، الذي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملامحكم مختلفة عن بعض جدًا"، و"يارا ملامحك متغيرة، كإنك حاطة فيلر على شفايفك"، و"مفيش شبة بينكم خالص".
ومن المقرر، أن يمر الثنائي بمراحل عمرية متقدمة في البرنامج، بعد وضع "مكياج"، لتزيدا 20 عاما، وبعدها يظهران في إطلالة مرة أخرى بمرحلة الشيخوخة.
يشار إلى أن برنامج "حكايتي مع زمان" يعرض كل أحد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، عبر شاشة قناة "دبي" الإماراتية.
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