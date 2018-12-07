لتختبر حب زوجها.. صينية تخطف نجلها والشرطة تبحث عنه

أثيرت قضية الطفل المفقود في الصين، تتبع المجتمع بأكمله، حيث أعلنت أسرته عن مكافأة قدرها 500 ألف ين، تعادل 75 ألف دولار لمن يدل على مكانه.

بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن صحيفة "South China Morning Post"، بأن إحدى ساكنات مدينة يونجين في مقاطعة تشيجيانج قامت بحيلة خطف ابنها، للتأكد مما إذا كان زوجها سيشعر بالقلق عليها وعلى ابنها.

وبعد خلاف نشب بين المرأة الصينية وزوجها، ذهبت إلى مدرسة ابنهما، وطلبت منه الانتظار في سيارة أخرى، وذهبت هي إلى الشرطة وتقدمت بشكوى عن اختفاء طفلها، ثم أخذته إلى القرية وتركته هناك في رعاية أقاربها.

وللبحث عن الطفل المفقود، استنفرت السلطات المختصة لمدينة يونجين والمدينة المجاورة وينجو، مستخدمة في ذلك موارد وقوات كبيرة.

وعثر على الطفل في اليوم السادس، وسرعان ما تبين أن والدته هي التي ضللت الناس عمدا، واحتجزت المرأة بتهمة تعمدها نشر معلومات مضللة للسلطات والناس.

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