حلا نوره لجمهورها: "مو معتزلة قاعدة على قلوبكم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية حلا نوره، جمهورها بقرار تراجعها عن قرار الاعتزال، بعد مرور حوالي شهر فقط من اتخاذه، موضحة أن السبب الحقيقي الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار، هو مرورها بحالة نفسية سيئة.

وجاء ردها صادمًا على سؤال إحدى متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" عن سبب حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية بعد اعتزالها، إذ قالت: "لا مو معتزلة قاعدة على قلوبكم".

وكشفت عن سبب اتخاذها لقرار الاعتزال، لمتابعة أخرى، معلقة: "لا حبي ما راح أعتزل وصحيح قلت لأن كنت أمر بضغظ نفسي شديد والحين تراجعت عن قراري أنا إنسانة ناجحة وراح أكمل نجاحاتي".

وكانت الفنانة الكويتية حلا نوره قد أعلنت منذ حوالي شهر، اعتزالها الفن، موضحةً أن هذا القرار لا رجعة فيه، وأنها تعبت من عواقب الشهرة.

وقالت نوره عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: "انا آسفة أعلن اعتزالي تعبت من الشهرة وعواقبها.. والاعتزال فيه راحة للنفس".

وأكّدت: "سألتزم الصمت واشتري راحتي أحسن ليه جذي أبتعد عن السب والقذف وذنوب على الفاضي من ضوضاء السوشال ميديا وإزعاجها.. ونلتقي على خير".

وأضافت: "أطهر قلبي ونفسي بالعمرة وأغذي روحي فيها.. ما في أجمل من التقرب إلى الله".